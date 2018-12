Danske parlamentarikere holder sig bag låste døre i Strasbourg

Danske EU-parlamentarikere befinder sig lige nu i Strasbourg, hvor mindst fire personer er dræbt, og flere personer er blevet såret efter et skyderi tirsdag aften.

Europa-Parlamentet har sæde i Strasbourg, og derfor er de danske politikere lige nu i byen.

Jens Rohde fra De Radikale står tirsdag aften midt i begivenheden. Han var ude at spise med sin familie, da episoden fandt sted tæt ved.

Efterfølgende blev gæsterne på restauranten låst inde i sikkerhed. Jens Rohde gik i mellemtiden ud i en gyde for at tale i telefon, og der blev han holdt i en time af antiterror-soldater, imens han stod alene.

- Jeg måtte ikke bevæge mig ud af stedet, men nu er jeg så blevet sluset ind på restauranten af to mænd, for de kunne godt se, at jeg var ved at blive kold.

- Jeg så desværre mennesker, der lå sårede under tæpper.

- Man kunne hele tiden høre små eksplosioner. De har formentlig skulle sprænge en lille mur, for at se om de kunne fange gerningsmanden, men det ved jeg jo ikke, siger han.

Jens Rohde fortæller, at man grundet tidligere angreb har lavet en sikkerhedstråd til de danske medarbejdere i Europa-Parlamentet, hvor de kan kontakte hinanden og meddele, at de er i sikkerhed.

Alle har meldt sig i god behold.

Flere af de andre danske EU-parlamentarikere har været på Twitter for at kommentere hændelsen.

Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, skriver på Twitter, at hun er bange og beder gerningsmændene om at holde op med at skyde.

- Sidder alene i lejlighed i bykernen af Strasbourg. Hører om skyderier i nærheden. Er bange. Bør rationelt ikke være det. Men er bange, skriver hun blandt andet på Twitter.

Morten Løkkegaard fra Venstre skriver på samme medie, at han er lukket inde i parlamentet i Strasbourg.

Han er bekymret for sine assistenter, som tidligere på aftenen tog ind til centrum.

Skyderiet skal ifølge kilder fra franske sikkerhedsstyrker være sket i nærheden af byens ikoniske julemarked, der er velbesøgt af turister.

Politiet oplyser tirsdag aften, at man har udvekslet skud med gerningsmanden.