Danske Bank-sag brugt af EU-skeptikere ved estisk valg

Når den estiske valgkamp slutter søndag aften med et valgresultat, har Danske Bank ifølge danske og estiske iagttagere haft sin egen lille finger med i at forme et af valgets temaer.

Hvidvasksagen i bankens estiske filial er i valgkampen blevet brugt af det EU-skeptiske nationalkonservative parti Ekre.

Og ifølge Peter Kyhn, der er tidligere ekstern lektor ved Lund Universitet i estisk sprog og studier, har sagen været med til at bekræfte esterne i, at blind tillid til landets europæiske venner ikke altid er en farbar vej.

I Estland kæmper det liberale Reformpartiet og det socialliberale Centerparti traditionelt om regeringsmagten.

Ofte kan et af de to partier i en eller anden konstellation med det estiske socialdemokrati og det konservative Faderlandet danne en flertalskoalition.

Et mindre nybrud i estisk politik kan dog ændre det billede.

Ekre har i flere meningsmålinger stået til en så stor fremgang, at det kan forstyrre billedet. Partiet er både EU-skeptisk og taler dunder imod det normale etablissement.

Danske Banks hvidvasksag har ifølge Anu Toots, der er professor i socialpolitik ved Tallinn Universitet, været vand på partiets mølle.

- Ekre kan slå mønt på hvidvask-skandalen, siger hun til erhvervsmediet Bloomberg.

- Spørgsmålet bliver, hvor meget partiet præcist går frem.

Også Peter Kyhn har noteret partiets brug af skandalen.

- Ekre har brugt den, og det har spillet til deres EU-skepsis, siger han.

Som enkeltsag har Dansk Bank-sagen ikke haft den store rolle i valgkampen, som ifølge Peter Kyhn har været mere afdæmpet, end man kunne vente.

Men det har ifølge Kyhn passet ind i et nyt tema i estisk politik:

- Man har haft tradition for at være den nye dreng i klassen i EU, hvor man skulle opføre sig pænt. Men gør man det? Man gør ligesom de andre. Man gør som danskerne, finnerne og tyskerne, siger han.

I stedet har en dansk bank fået landet involveret i en af de største hvidvasksager i verden.

Og det danske og estiske finanstilsyn har siden sagens start udtrykt, at det andet lands tilsyn burde have taget hånd om sagen.

- Derfor har man været lidt pikeret, siger Peter Kyhn.

- Det understreger også for esterne, at selv om man følger nogle af dem, man har opfattet som gode venner og på nogle områder forbilleder, så skal man også bruge sin egen fornuft.

Ekres fremgang kan ifølge Peter Kyhn gøre den efterfølgende regeringsdannelse til en mere mudret proces end vanligt.