Danske Bank og Finanstilsynet får flere smæk i EU-rapport

Efter høringer og undersøgelser retter EU-Parlamentets særlige udvalg om skattesnyd og hvidvask nu en skarp kritik af Danske Bank og Finanstilsynet i en hovedrapport, der sætter punktum for udvalgets arbejde.

- Vi lægger op til en helt anden og meget mere effektiv og brutal kamp mod denne form for kriminalitet, siger EU-parlamentariker Jeppe Kofod.

Han har sammen med tjekken Luděk Niedermayer ledet arbejdet med rapporten, der blev vedtaget med 34 stemmer for og fire imod.

I rapporten, som hele EU-Parlamentet skal stemme om til marts, hedder det blandt andet:

"Det er en fuldstændig mangel på ansvarlighed fra både bankens og de kompetente nationale myndigheders side".

Sagen om hvidvask for omkring 1500 milliarder kroner i Danske Banks nu lukkede estiske filial er et blandt en række emner, som udvalget har set på.

Danske Bank er dog kun en del af problemet, understreges det i rapporten. Udvalget peger også på "grov forsømmelse fra Finanstilsynets side".

Den kritik er baseret på, at myndighederne trods indberetninger og andre bankers beslutning om at indstille samarbejdet ikke greb ind.

Udvalget kræver en mere slagkraftig indsats til bekæmpelse af hvidvask.

- Vi skal have en meget mere effektiv, standardiseret og fælleseuropæisk indsats, siger Jeppe Kofod.

Det gælder både en styrkelse af finanstilsyn, politi og andre institutioner, så man kan få stoppet denne type kriminalitet.

- Vi skal have ryddet op i, at det indre marked er blevet et slaraffenland for økonomisk kriminelle, der vil hvidvaske via vores banker, siger rapportens forfatter.

EU-initiativer til at styrke den fælles europæiske bankmyndighed (EBA) er ikke tilstrækkelige, mener Kofod. Problemerne kalder, mener han, på en strammere regulering på EU-plan, så det bliver ens i hele unionen.

Det særlige udvalg lukker formelt med rapporten. Men der er en erkendelse i parlamentet af, at problemerne fortsat er så store, at arbejdet bør fortsætte.

Medlemmerne af EU-Parlamentet efter valget til maj skal beslutte, om man ønsker at fortsætte arbejdet.