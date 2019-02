Den danske økonom og miljøforkæmper Inger Andersen står til at blive FN's nye miljøchef, efter at FN's generalsekretær, António Guterres, har peget på hende.

Hun indstilles til at overtage posten efter nordmanden Erik Solheim, der trak sig som leder af FN's miljøprogram, Unep, efter stor kritik af hans rejsevaner og brug af FN-midler.

En intern gennemgang af hans tid som chef viste, at han havde brugt over 3,7 millioner kroner over 22 måneder på at rejse.

Det fandt sted på et tidspunkt, hvor FN kæmper med mindre budgetter.

Det førte til beskyldninger om, at han ikke kerede sig om miljøet og at mindske CO2-udledningen, som eksempelvis hans rejser har genereret.

Afsløringerne af nordmandens forbrug af FN-midler er blevet mødt med chok hos klimaorganisationer. En klimaforsker har til avisen The Guardian kaldt det for "sjofelt CO2-hykleri".

Efter revisionen af Solheims udgifter har Unep mistet bidrag fra flere lande, herunder Danmark og Sverige. Det skulle ifølge nogle medier have bragt miljøprogrammet i knæ.

Inger la Cour Andersen er bedst kendt i FN-regi.

Hun har i sin karriere haft særligt fokus på bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø.

Siden 2015 har hun besat stillingen som generaldirektør for organisationen International Union of Conservation of Nature.

Hendes udnævnelse er betinget af en formel godkendelse af FN's Sikkerhedsråd.

Guterres har haft fokus på at udnævne flere kvinder til højtstående stillinger i FN.