Dansk læge i Christchurch: Nu skal vi også leve med frygten

Jørgen Schousboe troede først, at der var tale om husspektakler eller måske et røveri, da han så en politibil skride i et sving og med fuld hast bevæge sig i retning af Linwood-moskéen i Christchurch.

Fredag eftermiddag var han på vej fra sin lægeklinik få hundrede meter fra moskéen sammen med sin søn, da de bliver stoppet af svært bevæbnet politi.

- Det var en meget voldsom oplevelse. Man kunne tydeligt mærke, at politifolkene var ophidsede. Det var tydeligt, at det ikke bare var en rutineopgave, siger han til Ritzau, der møder ham i hans kontor.

Syv mennesker blev dræbt i Linwood-moskéen, da 28-årige Brenton Tarrant åbnede ild mod bedende muslimer under en fredagsbøn. Forinden havde han gjort det samme i al-Noor moskéen få kilometer derfra.

Ifølge de officielle opgørelser har 50 mennesker mistet livet.

Jørgen Schousboe har boet i Christchurch i næsten 45 år. Han har haft egen praksis og var indtil for seks år siden dansk konsul i New Zealand gennem 24 år.

For ham er det en brat opvågning for landets befolkning.

- Det, der skete her, har ingenting med New Zealand at gøre, siger han om gerningsmandens motiv og supplerer med hovedrysten.

- Vi må til at indstille os på, at vi skal leve med det her fra nu af, ligesom mange andre lande gør det, siger han.

Jørgen Schousboe har en kollega, der er praktiserende muslim, og han har endnu ikke - efter to dage - fået kontakt med ham.

- Jeg vil gerne vide, at han er okay. Og at hans familie er okay. Jeg er bekymret, siger han.

Alle ofre er blevet identificeret, men der er fortsat meldinger om folk, der er savnet. Ifølge New Zealand Herald er myndighederne i løbende kontakt med pårørende.

- Hver gang, jeg tænker på, hvad der er sket, så begynder jeg at græde. Og det er jeg lige ved at gøre igen, siger han.

- Det rør ved alt, hvad jeg tror på. Alt der er godt.