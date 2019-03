Danske Ninna Elena Vang var med til at evakuere den børnehave, hvor hun er i praktik, i Christchurch i New Zealand. Børnehaven ligger under en kilometer fra masseskyderiet i den ene af de to moskéer.

- Vi fik at vide, at vi skulle sidde helt stille bag nedrullede gardiner. Nogle af børnene blev bange for sirenerne, mens to af pædagogerne græd, da de troede, de kendte nogle af ofrene, siger 25-årige Ninna Elena Vang.

Da alarmen lød mellem 13.40 og 14, spredte der sig en uro i børnehaven.

Gerningsmændene var på daværende tidspunkt på fri fod, oplyste de newzealandske myndigheder, og de var på vej i retning mod børnehaven gennem den park, der ligger mellem moskéen og børnehaven.

For børnenes skyld gik Ninna Elena Vang ikke i panik.

- Jeg prøvede at berolige børnene. Men jeg synes, det var vildt, at gerningsmændene var på fri fod så længe, når hele byen var afspærret, siger Ninna Elena Vang.

Mens det stod på, fik hun en følelse af, at det newzealandske beredskab ikke rustet til en krisesituation af denne karakter.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor politiet ikke fik fat på gerningsmændene før, at det andet skyderi skete, siger Ninna Elena Vang.

Først angreb gerningsmændene ved al-Noor moskéen. Efter første skyderi fortsatte de mod Linwood moskéen.

49 har mistet livet, og mindst 20 er alvorligt såret.

I alt var børnehaven evakueret i fem timer, inden de newzealandske myndigheder ophævede det såkaldte lockdown.

Det, der fylder allermest i Ninna Elena Vangs tanker nu, er, hvordan kunne det ske?

- Det er så urealistisk, at det her skete i New Zealand. Det er et af de mest rolige områder, jeg nogensinde har været i, siger hun.

Ninna Elena Vang opholder sig fortsat i Christchurch, hvor hun fortæller, at flere har valgt at forlade byen, i frygt for at politiet endnu ikke har anholdt alle gerningsmænd.

I skrivende stund har politiet anholdt tre personer. En af dem er sigtet for drabene og fremstilles for en dommer lørdag.