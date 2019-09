Dansk konsul efter Dorians hærgen: Folk har ingenting

Ifølge Danmarks konsul i Bahamas vil det tage måneder eller år at reparere huse og infrastruktur efter orkan.

Vinden har endelig lagt sig i Bahamas' hovedstad, Nassau, og befolkningen drager et lettelsens suk, over at orkanen Dorian er rykket videre op langs den amerikanske østkyst.

Sådan lyder det fra Pia Nyborg-Andersen, som er den danske konsul i Bahamas, i en mail.

Men forude venter lang tids hårdt arbejde, for ø-kæden er ramt af store ødelæggelser.

- Situationen er meget alvorlig, mange huse og meget infrastruktur er helt ødelagt, og det vil tage måneder - hvis ikke år - at reparere.

- Folk har ingenting, de kunne kun løbe - eller svømme - for deres liv, skriver hun.

Hun forklarer, at befolkningen har brug for alt, fordi mange har mistet huse og deres ejendele i stormen.

- Der er ingen elektricitet, mangel på basale ting som mad, vand og badefaciliteter.

- Der er også mangel på værktøj og udstyr til at gå i gang med at rydde op, skriver hun.

Ifølge Pia Nyborg-Andersen har USA sendt nødhjælpshold og hundepatruljer, som skal hjælpe med at lede efter overlevende.

Helikoptere er også sat ind for at bringe hårdt kvæstede til hospitalet i Nassau.

I det hele taget kommer hjælpen mange steder fra, skriver Pia Nyborg-Andersen.

Storbritannien har sendt et skib med medicin og mad, flere lande i området hjælper gennem organisationen Caricom, og EU deltager gennem sin ambassade i Jamaica.

På Twitter skrev den canadiske premierminister, Justin Trudeau, onsdag, at Canada vil donere en halv million dollar - cirka 3,4 millioner kroner - til Bahamas.

Orkanen Dorian, som torsdag eftermiddag er nedgraderet til en kategori 2, hærgede Bahamas søndag og mandag og var på daværende tidspunkt kategoriseret som kategori 5-orkan. Det er den højeste kategori.

Det officielle dødstal efter orkanen i Bahamas er 20, men ifølge Pia Nyborg-Andersen forventes tallet at stige.