Dansk forsker afviser Trumps påstand om computerspil

Skyderier begået af unge mænd kan ikke forklares med, at gerningsmændene har spillet voldelige computerspil.

I den forgangne weekend mistede adskillige personer livet i forbindelse med to masseskyderier i de amerikanske stater Texas og Ohio.

I kølvandet på angrebene har USA's præsident, Donald Trump, blandt andet fremhævet, at "voldelige computerspil" er med til at radikalisere unge og dermed kan føre til, at masseskyderier finder sted.

Men den kobling har ingen hold i virkeligheden og modbevises af en lang række undersøgelser, fortæller lektor Lars Konzack fra Institut for Informationsstudier ved Københavns Universitet.

Han beskæftiger sig blandt andet med digital kultur og spilforskning.

- Der er lavet utallige undersøgelser, og man er nået frem til, at man ikke kan se nogen sammenhæng, siger Lars Konzack.

I 1990'erne blev flere studier brugt til at påvise, at der var en sammenhæng mellem voldelige computerspil, aggressivitet og voldelig adfærd.

Men studierne var ifølge Lars Konzack ikke pålidelige. Kort fortalt sammenlignede de børn og unge, der spillede computer, med børn og unge, der legede frit.

De børn, der sad foran computerskærmen, viste sig at blive mere aggressive end de jævnaldrende, der brugte fritiden på klassisk leg.

- I virkeligheden var børnene, der spillede computerspil, mere aggressive, fordi de bevægede sig mindre end de andre, siger Lars Konzack.

Ifølge Lars Konzack skal forklaringen på de masseskyderier, der igen og igen har ramt USA, nærmere findes i amerikanernes lette adgang til våben.

Desuden kan social udstødelse og deltagelse i radikale fora på internettet være med til at gøre udsatte unge mere aggressive, mener han.