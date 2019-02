Dansk filmfotograf modtager Sølvbjørn ved Berlinalen

Den danske filmfotograf Rasmus Videbæk har lørdag aften modtaget en Sølvbjørn ved den 69. Berlin Filmfestival for sit arbejde på den norske film "Ut og stjæle hester".

Rasmus Videbæk modtager prisen i kategorien Enestående Kunstnerisk Bidrag inden for filmfotografi, redigering, musik, kostumer og scenografi.

45-årige Rasmus Videbæk har tidligere arbejdet på store danske film som "En kongelig affære" og "Kongekabale".

Filmen "Ut og stjæle hester" er instrueret af norske Hans Petter Moland. Den er baseret på norske Per Pettersons bestsellerroman fra 2003.

Berlin Filmfestival, der også går under navnet Berlinalen, er en af verdens førende filmfestivaler.

Den prestigefulde Guldbjørn for Bedste Film går til filmen "Synonymes", der er instrueret af israelske Nadav Lapid.

Filmen handler om ung tidligere israelsk soldat, der flygter til Paris og her kæmper med sit blandede forhold til hjemlandet.

Den franske film "By the Grace of God" modtager Grand Jury-prisen, en Sølvbjørn, der også er en af uddelingens fornemste priser.

Sølvbjørnen for Bedste Skuespiller og Bedste Skuespillerinde går til henholdsvis Wang Jingchun og Yong Mei for deres præstationer i den kinesiske film "So Long, My Son".

De spiller mand og kone i det kinesiske familiedrama.

Den tyske instruktør Angela Schanelec modtager prisen som Bedste Instruktør for filmen "I Was at Home, But".

Den danske instruktør Lone Scherfigs film "The Kindness of Strangers" var også udvalgt til hovedkonkurrencen i Berlin.

Det var også Scherfigs film, der 7. februar åbnede filmfestivalen i Berlin.

Berlinalen er den første af årets store europæiske filmfestivaler.