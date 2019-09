Dansk erhvervsliv ønsker digitalt indre marked af Vestager

DI håber, at Margrethe Vestager sætter turbo på digitaliseringen i sin nye funktion i EU-Kommissionen.

Nyheden om, at Margrethe Vestager står til at blive én af tre ledende næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for det digitale område og konkurrence, modtages med kyshånd af erhvervslivet i Danmark.

Administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen håber, at det vil sætte skub i digitaliseringen og skabe nye initiativer.

- Margrethe Vestager har som konkurrencekommissær udvist politisk gennemslagskraft i særklasse. Vi håber, at hun følger samme takt, når hun nu også får rollen som digitaliseringskommissær.

- Fra erhvervslivet er der et stort ønske om, at vi får sat turbo på den digitale omstilling, hvilket vi håber, vil gå i opfyldelse med Margrethe Vestager i front, siger han i en skriftlig kommentar.

DI hæfter sig ved, at Vestager og kommissionsformand Ursula von der Leyen har udtrykt store ambitioner på digitaliseringsområdet. Det giver forhåbninger.

- Der er samtidig også behov for at udbygge det indre marked med et digitalt indre marked, siger Lars Sandahl Sørensen.

Tirsdag præsenterede Ursula von der Leyen holdet i EU-Kommissionen, som hun ønsker det skal se ud fra 1. november.

Siden 2014 har Vestager været EU-kommissær for konkurrence, og den rolle fortsætter hun altså i.

Kombineret med det digitale ansvar bør techgiganter se sig over skulderen, mener Stine Bosse, der er formand for Djøfs kommission for teknologi.

- Jeg tror, techgiganterne ryster lidt i bukserne ved den nye vestagerske udsigt. Og det er godt. Det er der behov for. Margrethe Vestager har længe bevist, at hun er modig, handlekraftig og visionær. Det har Europa brug for på det digitale område, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Der er behov for politisk handling på teknologiområdet. Hellere i dag end i morgen, for udviklingen venter ikke på os. Internettet og dets største spillere er blevet voksne, men vi har stadig ikke set nogen tage ansvar som en voksen.

- Det forventer jeg, at Margrethe Vestager vil sikre, lyder tillidserklæringen fra Bosse.

Det er nu op til EU-Parlamentet, om det kommissærhold, som Ursula von der Leyen har samlet, også skal tiltræde om lidt under to måneder.