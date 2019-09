Dansk bjergvandrer er fundet død i sit telt i Sydnorge

En dansk bjergvandrer, som har været savnet siden midten af august, er fundet død i sit telt i Setesdal i det sydlige Norge.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Der er tale om den 66-årige Torben Liliegreen fra Guldborgsund. Det skrev norsk politi i en pressemeddelelse, da han blev meldt savnet i august.

Politiet har ikke mistanke om nogen forbrydelse.

Han blev fundet død lidt nord for Raudvattnet, efter hans telt var blevet spottet fra en politihelikopter.

Helikopteren var sat ind sammen med fly fra Norsk Aeroklubb i eftersøgningen, oplyser politiet i Agder.

Manden havde været meldt savnet siden 13. august. Politiet oplyser, at de pårørende er underrettet.

Den 66-årige var en erfaren bjergvandrer. Han tog til Setesdalen 17. juli for at vandre. Det var meningen, at han ville gå hele vejen til Kristiansand ifølge politiet.

Den sidste aktivitet på hans mobiltelefon var registreret ved middagstid 17. juli.