Dansk Unicef-chef i Aleppo: Familier forsøger at genopbygge

I storbyen Aleppo i Syrien forsøger lokale at genopbygge deres liv, samtidig med at området er genstand for kamphandlinger.

Senest var der i weekenden kampe og et formodet giftgasangreb i den regeringskontrollerede by.

Line Grove Hermansen, der er kommunikationsdirektør i Unicef, har rejst rundt i Syrien og ankom mandag til Aleppo. Her forsøger syrere at genopbygge deres liv, men det er med krigen lige i nærheden.

- Der er kvarterer, hvor folk genopbygger og flytter tilbage, og der er almindeligt byliv, siger hun.

- Og så skal du ikke bevæge dig mere end nogle få kilometer, og så kommer du hen, hvor der stadig er frontlinjer, og hvor der bliver skudt fra.

- Så man ved nogenlunde, hvor man skal bevæge sig for at holde sig på afstand fra det, men det er selvfølgelig med en stor grad af usikkerhed.

Unicef-direktøren fortæller, at der er mange børn, som mangler skolegang på grund af krigen, men det er ikke nemt at genoprette skoler.

- Det kan i sig selv være svært, for mange af Aleppos skoler har været ødelagt eller brugt under kampe. Der kan ligge ueksploderet sprængstof og miner, siger hun.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass måtte lidt flere end 70 mennesker på hospitalet efter et formodet giftgasangreb i Aleppo lørdag.

Direktøren for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Rami Abdulrahman, fortalte i weekenden, at der var en stærk lugt af gas i Aleppo, efter at flere projektiler var blevet affyret.

Oprørskommandanter og personer fra oppositionen afviser udmeldingerne fra regeringen og nægter at have brugt giftgas i Aleppo.

Oprørerne beskylder den syriske regering for at forsøge at undergrave en eksisterende våbenhvile og politiske forhandlinger.

Tidligere på lørdagen blev mindst syv civile dræbt i et regeringsangreb mod et oprørskontrolleret område i Idlib-provinsen.