Danmark peger på Guaidó og vil have valg i Venezuela

Danmark anerkender Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, som fungerende præsident i landet. Det skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på Twitter.

Samuelsen skriver blandt andet, at Danmark anerkender Guaidó som fungerende præsident, indtil et nyt og demokratisk valg har fundet sted.

Dermed følger Danmark i fodsporet på en række andre EU-lande, der ligeledes anerkender Guaidó som fungerende præsident i landet.

Syv EU-lande havde givet Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, et ultimatum om senest søndag at udskrive nyvalg i det uroplagede land. Men det skete ikke.

De syv lande var Frankrig, Holland, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig.

Derfor valgte en række lande mandag formiddag at meddele, at de anerkender Guaidó som fungerende præsident.

På Twitter skriver den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt:

- Nicolás Maduro har ikke indkaldt til nyt præsidentvalg inden for den grænse, vi havde sat. Derfor anerkender Storbritannien sammen med europæiske allierede Juan Guaidó som midlertidig konstitutionel præsident.

Søndag talte Samuelsen med netop Guaidó om situationen i Venezuela. I samtalen udtrykte Samuelsen sin støtte til Guaidó.

- Der er ikke reelt en præsident i landet. Det er der ikke, fordi den siddende - som påstår, at han er præsident - er kommet til ved et illegitimt og korrupt valg, sagde Samuelsen søndag aften til Ritzau.

- Så Guaidó har én opgave ifølge forfatningen, og det er som formand for parlamentet at sikre, at der kommer et nyt valg, så man kan få valgt en legitim præsident, tilføjede Samuelsen.

Den politiske uro i Venezuela er spidset til, efter at Guaidó har udråbt sig selv som præsident. Maduro har nægtet at gå af. Og han anklager Guaidó for at begå et kup.

I weekenden var titusinder af mennesker på gaden i Venezuelas hovedstad. Her krævede mange af de fremmødte Maduros afgang. Men der var også protester til fordel for regeringen og Maduro.

USA's præsident, Donald Trump, har udtalt, at det er en mulighed at sende amerikanske styrker til Venezuela.