Danmark og Storbritannien fører an i kamp for klimaet

Danmark, Storbritannien og Canada ligger i top, når det handler om at implementere de indgreb, der bekæmper klimaforandringer. Det viser en ny rapport fra forskere i London.

Rapporten er blevet offentliggjort, mens delegerede fra over 190 lande er samlet i Polen ved FN's 24. klimakonference.

- Vi har undersøgt, hvordan verden gør fremskridt med hensyn til at indføre de fem nøgleteknologier og indgreb, som er nødvendige for at begrænse klimaforandringerne til to grader celsius.

Det siger Iain Staffell fra det britiske Imperial College, som har fået stillet opgaven af energigruppen Drax.

- Undersøgelserne har vist, at Danmark, Storbritannien og Canada er førende, tilføjer han.

De nye teknologier er blandt andet ren energi, elbiler og effektivt udnyttelse af energi i de enkelte husstande.

Rapporten fremhæver, at Danmark i elsektoren kraftigt har reduceret CO2-udslip og bevæger sig væk fra brug af fossile brændstoffer med installering af vedvarende energi.

Briterne har investeret stort i offshore vindparker og planlægger at udfase anvendelsen af kul til energiproduktion i 2015.

Canada har også investeret stærkt i vedvarende energi og opfører faciliteter, der kan opfange og lagre CO2.

I rapporten blev der undersøgt fremskridt i 25 større lande - deriblandt alle G7-lande samt Briks-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), som tilsammen repræsenterer 80 procent af verdens befolkning og 73 procent af verdens CO2-udslip.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde ved den officielle åbning af FN's klimakonference i Katowice mandag, at klimaforandringer og global opvarmning er det absolut største problem, verden står over for.

I sidste uge viste en anden rapport fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, at verden har kurs mod en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede.

Det er langt over det mål på to grader, som størstedelen af verdens lande i Paris-aftalen er blevet enige om at arbejde for.