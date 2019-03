Danmark nægter dialog med Assad men EU-lande varsler skift

Syrerne betaler ifølge ngo'er regningen for, at EU nægter genopbygning før politisk transition i Syrien.

Genopbygningen af et totalt ødelagt Syrien kan ikke indledes, før præsident Bashar al-Assads styre stilles til ansvar, og der indledes en politisk overgangsproces i det krigshærgede land.

Det er EU's officielle holdning. Den holder Danmark stramt fast i.

Men enkelte EU-lande er ved at åbne op for dialog med Assad, som beskyldes for at dræbe sit eget folk med kemiske våben og tøndebomber. De vil bane vej for at sende syrere hjem.

- Det fører ingen steder hen, at man ikke taler med bestemte mennesker. Spørgsmålet er naturligvis, hvordan man kommer i gang, siger Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl, til Ritzau i Bruxelles.

Ngo'er og nødhjælpsgrupper har påpeget, at regningen for EU's holdning om at udelukke hjælp til genopbygning før en politisk overgangsproces, betales af de nødlidende syrere.

En diplomat fortæller fra konferencen, at alle EU-lande støttede unionens officielle holdning: Ingen genopbygning før en politisk overgangsproces.

- Vi ønsker ikke at samarbejde med regimet i Syrien. Vi følger EU's rådskonklusioner og FN-sporet. Og FN-sporet handler blandt andet om, at der skal findes en politisk løsning, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

Tørnæs har på det internationale møde torsdag lovet et dansk bidrag på 675 millioner kroner til humanitære indsatser.

EU-holdningen og FN-sporet indebærer et krav om, at der bliver nedsat en forfatningskommission. Tørnæs hørte ingen slinger i EU-linjen på mødet.

- Det hørte jeg absolut ikke under konferencen. Tværtimod er der enighed om at bakke op om FN-sporet, siger hun.

I august 2018 rejste Polens viceudenrigsminister ifølge mediet Foreign Policy til Damaskus, hvor han lovede at bygge huse, så flygtninge kunne vende hjem.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tre lande - Østrig, Italien og Ungarn - som ønsker "en dialog med Assads styre for at tillade millioner af flygtninge at rejse hjem".

Karin Kneissl fortæller, at man de seneste 2-3 år har set en dialog med styret via efterretningsfolk, der blev sendt til Syrien, da man var bekymret over sikkerheden i forhold til fremmedkrigere.

- Men også når det gælder andre emner, må vi holde kontakten og blive ved med at tale sammen, understreger hun.

Syrien var ikke inviteret til konferencen i Bruxelles. Men adskillige syriske ngo'er deltager på mødet.