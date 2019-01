Danmark kæmper med finansieringen af nyt antibiotikacenter

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ved ikke, hvad et internationalt center for forskning i den stigende resistens mod antibiotika kommer til at koste.

Og finansieringen af centeret, der som udgangspunkt skal ligge i København, er der heller ikke styr på endnu.

Det ændrer dog ikke på, at han går positiv fra mødet med sine EU-kolleger i Bruxelles.

Her har han mandag præsenteret planerne om at etablere centeret, som skal løse problemet med, at flere og flere bliver resistente over for de kendte typer antibiotika.

- Reaktionerne var meget positive. Der var en udbredt interesse for det her center. Men vi skal selvfølgelig blive klogere på, hvor pengene skal komme fra, siger Jakob Ellemann-Jensen umiddelbart efter mødet i Bruxelles.

Danmark skal stå for en del af finansiering, men har også snoren ude efter donorer.

- Det er vigtigt, at vi får så mange internationale donorer ind som overhovedet muligt. Jo flere vi kan få ind, desto bedre, siger miljø- og fødevareministeren.

Regeringen meldte i november ud, at den har besluttet at støtte etableringen af det nye center i Danmark.

Centret har fået arbejdsnavnet Icars - International Centre of Antimicrobial Resistance Solutions. På sigt er det tanken, at det skal kunne udvikle sig til et videnskabeligt sekretariat i stil med FN's klimapanel.

Antibiotikaresistens er en af de største trusler mod folkesundheden. Sidste år døde der omkring en million mennesker af infektioner, der ikke kunne bekæmpes med antibiotika.

På globalt plan anslår Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at dette tal vil stige til 10 millioner mennesker årligt i 2050.

Jakob Ellemann-Jensen håber, at centeret kan være oppe at køre allerede i løbet af 2019. Men det afhænger også af, hvem der vil bidrage med støtte.

Ministeren forventer, at centeret også kommer til at skabe arbejdspladser i Danmark. Men han vil ikke spekulere i, hvor mange der bliver tale om.

- Det her handler i første omgang om at forhindre antibiotikaresistens. Et sted langt nede af vejen handler det også om arbejdspladser.

- De er fine, dem tager vi også med. Men det her handler om noget, der er lidt større, siger Ellemann-Jensen.