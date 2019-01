DF om brexitafstemning: EU må genåbne forhandlingerne

Det britiske parlament har tirsdag forkastet premierminister Theresa Mays brexitaftale med EU.

Hos Dansk Folkeparti mener formand Kristian Thulesen Dahl, at EU er nødt til at genåbne forhandlingerne med Storbritannien, så det ikke ender med et scenarie, hvor briterne forlader samarbejdet uden en skilsmisseaftale.

Det har EU-landene ellers været kraftig modstander af.

- Jeg mener i hvert fald, at vi i meget klar tale skal sige, at vi må tilbage til forhandlingsbordet. Det at stå stift over for briterne og afvise nye forhandlinger mener jeg, vil være en fejl.

- Ikke at give det et forsøg vil være en historisk fejltagelse. Det er ikke godt for dansk erhvervsliv og Danmark, hvis der ikke kommer en løsning, siger han til TV2 News.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, er også bekymret for situationen i Storbritannien.

- Vi står nu i en dybt alvorlig situation. Det vil få katastrofale følger for Storbritannien, EU og også Danmark, hvis det ender med et hårdt brexit.

- Det vil betyde, at vi risikerer at miste milliardindtægter i dansk eksport og tusindvis af danske arbejdspladser, siger Nicolai Wammen til Ritzau.

Ordføreren håber, at man i Storbritannien vil prøve at finde hinanden i et nationalt kompromis, der gør, at man kan få en konstruktiv dialog med EU, så et hårdt brexit kan undgås.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kommenterer brexitafstemningen i et opslag på Facebook.

- Det her er skidt. Jeg håber stadig, der findes en løsning, men nu må briterne gøre op med sig selv, hvad de så vil, skriver han.

SF-formand Pia Olsen Dyhr skriver følgende på Twitter:

- Dårlig dag for briterne, for danskerne, for EU, ja, for fælleskabet #dkpol #BrexitDeal.