DF: Glimrende hvis Iran-sanktioner rammer enkelte

Det er et stærkt kort, som EU's medlemslande smider, hvis de varslede sanktioner mod Iran som ventet ifølge flere aviser rammer enkeltpersoner.

Det vurderer Søren Espersen, der Dansk Folkepartis udenrigsordfører og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

- Jeg synes, at det er glimrende, at man vælger sanktioner, der netop retter sig mod personer, og at man gør det på hele EU's vegne, siger han.

- Det er et meget, meget stærkt og væsentligt skridt, langt bedre end når man prøver sig frem med handelsrestriktioner, som aldrig virker, tilføjer Espersen.

Mandag aften blev EU-landene enige om at indføre sanktioner mod Iran som følge af iranske agenters formodede attentatplaner i Danmark og Frankrig.

Sanktionerne ventes at blive vedtaget tirsdag på et ministermøde i Bruxelles. Det bekræfter EU-diplomater over for Ritzau.

Ifølge Jyllands-Posten vil sanktionerne ramme en bestemt gren af den iranske efterretningstjeneste Mois og dennes chef, Saeid Hashemi Moghadam.

Her vil de ansatte angiveligt få indrejseforbud, hvis de rejser tjenesteligt.

Derudover vil det ifølge avisens oplysninger ramme en tidligere diplomat i Wien, Assadollah Asadi, kommer på EU's sanktionsliste.

Ifølge Søren Espersen er det langt bedre at rette sanktioner mod enkeltpersoner end handel.

- Det andet rammer bare de danske eksportvirksomheder i stor stil, men her har man sandsynligvis fundet nogle af de nøglepersoner, som var ansvarlige for det, der skete i Danmark, siger han.

En stor politiaktion førte i forbindelse med de iranske agenters formodede attentatplan fredag 28. september sidste år til lammelser af trafikken.

Her blev både Storebæltsbroen og Øresundsbroen lukket, ligesom flere tog holdt stille.

Siden har Danmark sammen med Frankrig arbejdet på at skabe enighed om sanktioner mod Iran blandt EU-landene.

Frankrig besluttede sidste år at sanktionere to iranere, som angiveligt stod bag en bombeplan mod iranske oppositionsfolk i storbyen Paris.