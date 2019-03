Corbyn vil forhandle alternativ aftale på plads med EU

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn, vil forsøge at få forhandlet en alternativ aftale om brexit på plads med EU.

Det siger han efter et møde med EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

Det er fortsat ikke lykkedes for premierminister Theresa May at få stemt sin aftale igennem i det britiske parlament. Den er indtil videre blevet stemt ned to gange af et stort flertal.

Onsdag bad hun derfor EU om at få udskudt brexit indtil 30. juni.

Corbyn mener, at han i den periode vil være i stand til at finde en løsning.

- Vi er fast besluttede på at finde en aftale, som betyder, at vi undgår et brexit uden aftale, og at vi i fremtiden har et konstruktivt forhold til EU.

- Det kan forhandles på plads i løbet af den forlængede periode, siger Corbyn med henvisning til den mulige udskydelse af brexit.

May er som premierminister ansvarlig for forhandlingerne med EU.

Derfor er det usædvanligt, at Corbyn nu også er begyndt at blande sig.

- Morgenens møder har været positive, og vi har gjort, hvad jeg mener, regeringen burde gøre.

- I stedet for at bringe aftalen, der to gange er blevet afvist, tilbage til parlamentet, så arbejder vi på at finde et konstruktivt alternativ, siger han.

Torsdag klokken 16 indleder EU et topmøde i Bruxelles.

Her skal EU's stats- og regeringschefer tage stilling til Theresa Mays ønske om at udskyde datoen for brexit.

- Jeg er her for at drøfte en kort forlængelse af artikel 50 (udtrædelse af EU, red.) til slutningen af juni med stats- og regeringscheferne. En kort forlængelse vil give parlamentet tid, siger May, da hun ankommer til topmødet.

Hun fastholder, at den eneste vej frem er, at det britiske parlament må godkende aftalen, som to gange er blevet stemt ned i Underhuset.

Hun har sagt, at det er den eneste måde, hvorpå Storbritannien kan forlade EU på en velordnet måde.