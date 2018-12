Corbyn: Mays regering handler desperat

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, mener, at regeringen handler desperat.

Det siger han i en reaktion på vedholdende rygter om, at tirsdagens brexitafstemning bliver aflyst.

- Premierminister Theresa Mays brexitaftale er så katastrofal, at hendes regering har taget det katastrofale skridt at udsætte sin egen afstemning, siger han.

- Vi har ikke en fungerende regering ... Labours alternative plan for at skabe job først er en aftale, som må i centrum i fremtidige forhandlinger med Bruxelles, siger Labourlederen.

Skotlands regionale regeringschef, førsteminister Nicola Sturgeon, tager også stærkt afstand fra en udsættelse af en afstemning.

- Hvis rygterne om en udsættelse er sande, så er det patetisk fejt af en premierminister og af en regering. Aftalen bør øjeblikkelig komme til afstemning i parlamentet, så den kan blive stemt ned, siger Sturgeon.

May-regeringens nordirske støtteparti, DUP, er også imod aftalen. I en erklæring fra partiets ledelse hedder det, at May må bringe "kaos omkring brexit" til ophør.

Der har i flere dage været fremsat spekulationer om, at May ville udsætte afstemningen, efter at det er blev klart, at mange af hendes egne partifæller ville stemme imod aftalen.

Storbritanniens regering og EU-landene er blevet enige om en skilsmisseaftale, og den skal ikke genforhandles - trods massiv modstand blandt briterne. Det siger EU-Kommissionen.

- Vi har en aftale på bordet. Den blev godkendt af stats- og regeringscheferne 25. november, og som Juncker (formand for EU-Kommissionen) allerede har sagt, er det den bedste - og eneste mulige - aftale. Vi vil ikke genforhandle, siger talskvinde Mina Andreeva i kommissionen