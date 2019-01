Cohen hævder at have manipuleret meningsmålinger for Trump

Trumps tidligere advokat siger, at han i 2014 og 2015 betalte et firma for at manipulere med meningsmålinger.

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen hævder, at han har betalt et firma for at manipulere med meningsmålinger i 2014 og 2015 på opfordring fra Trump.

Det skriver Michael Cohen på Twitter.

Han skal have betalt it-firmaet RedFinch for at manipulere med to online meningsmålinger om Trump, skriver The Wall Street Journal torsdag.

I 2014 skulle firmaet forsøge at give Trump en god placering i en meningsmåling om erhvervsledere.

Og i 2015 skulle Trump sikres en god placering i en meningsmåling om potentielle præsidentkandidater.

Beskyldningerne har fået Michael Cohen til tasterne, og han retter skytset mod Trump.

- Med hensyn til artiklen i The Wall Street Journal om manipulation af meningsmålinger, så gjorde jeg det på anvisning fra og udelukkende til fordel for Donald Trump, skriver han på Twitter.

- Jeg fortryder inderligt min blinde loyalitet til en mand, som ikke fortjener det, fortsætter han.

Trumps advokat, Rudy Giuliani, afviser overfor AP, at Trump skulle have haft noget kendskab til Cohens forsøg på at manipulere med meningsmålinger.

Ifølge The Wall Street Journal var det dog ikke kun Trumps omdømme, som Cohen forsøgte at manipulere.

Cohen skal ligeledes have instrueret firmaet i at oprette en Twitter-konto, der skulle lovprise Cohens udseende og seksuelle udstråling.

Kontoen med navnet Women For Cohen (Kvinder for Cohen, red.) blev oprettet i 2016 og hævder at være drevet af "kvinder, som elsker og støtter Michael Cohen".

På kontoen bliver Cohen blandt andet beskrevet som en "pit bull" og et "sexsymbol", der er "klar til at gøre en forskel".

Ifølge John Gauger, der driver RedFinch, lovede Cohen ham 50.000 dollar for tjenesterne. Han hævder dog kun at have fået mellem 13.000 og 14.000 dollar.

Cohen får 7. februar mulighed for at forklare sig over for USA's Kongres, hvor han er blevet inviteret til at indgive offentlig vidneforklaring i Repræsentanternes Hus.

Cohen har tidligere accepteret invitationen. Men natten til fredag dansk tid oplyser hans advokat, Lanny Davis, at Cohen genovervejer situationen.

Det skyldes frygt for hans families sikkerhed, oplyser Davis ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel ved en domstol i New York. Han blev kendt skyldig i skatteunddragelse for 1,4 millioner dollar og for at have vildledt Kongressen om sine kontakter til russere angående et byggeprojekt for Trump i Moskva.