Cohen: Trump kendte til læk af Clinton-mails på forhånd

Præsident Donald Trump blev på forhånd oplyst om, at WikiLeaks planlagde at udgive oplysninger om e-mails, der kunne skade Hillary Clintons kampagne for at blive præsident.

Det siger hans tidligere advokat Michael Cohen i sit vidneudsagn under en åben høring i Repræsentanternes Hus onsdag.

I det vidneudsagn, som Cohen har forberedt på forhånd, siger han, at han var til stede, da Trump modtog et opkald om lækket.

Cohen samarbejder med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med en undersøgelse af Ruslands rolle i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. Tidligere har han dog løjet både for Mueller og for Kongressen.

I sit vidneudsagn fortæller Cohen, at han var til stede på kontoret i juli 2016, da rådgiver Roger Stone fortalte Trump om WikiLeaks over telefonen.

Opkaldet blev angiveligt sat på højttaler, og Stone skal have fortalt, at han havde været i kontakt med WikiLeaks-stifter, Julian Assange.

Her havde han angiveligt fået oplysninger om WikiLeaks' planer om et stort læk af e-mails, der kunne påvirke Clintons valgkampagne. Det er informationer, som Trump tidligere har sagt, at han ikke kendte til.

Ifølge Cohen reagerede den nuværende præsident ved at svare "ville det ikke være mægtigt".

Kort efter offentliggjorde WikiLeaks tusindvis af hackede e-mails fra Det Demokratiske Partis Nationale Komité (DNC).

Mens Cohen taler onsdag, står det ikke umiddelbart klart, hvilke beviser han har til støtte for sin påstand.

"Hr. Cohens udsagn er falsk", har Roger Stone skrevet til Reuters uden at specificere, hvilke elementer af vidneudsagnet han mente.

Den amerikanske efterretningstjeneste mener, at Rusland prøvede at påvirke udfaldet af præsidentvalget. Det er tidligere blevet konkluderet, at den russiske efterretningstjeneste har gjort brug af WikiLeaks.

Under høringen siger Cohen, at han ikke har konkrete beviser for, at Trump eller hans kampagne samarbejdede med Rusland.

- Det har jeg ikke. Det skal stå helt klart. Men jeg har min mistanke, siger han.

Sidste år blev Cohen idømt tre års fængsel. Det skyldes blandt andet, at han er dømt for skattesvig og for at lyve for Kongressen under ed.

Præsidentens kontor i Det Hvide Hus har flere gange understreget, at Cohen lyver i et forsøg på at få reduceret sin fængselsstraf.