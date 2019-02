Civile bliver fragtet ud af IS-enklave i Syrien

Det ser ud til, at civile fra det sidste område, som Islamisk Stat (IS) kontrollerer i den østlige del af Syrien, er ved at blive fragtet ud.

Ifølge nyhedsbureauet AFP's korrespondent skal op mod 30 lastvogne være kørt ud af området.

De fleste skal være kvinder og børn. Det er den anden store evakuering fra området de seneste dage.

Nyhedsbureauet Reuters skriver også, at et stort antal lastbiler med civile er kørt ud af IS-enklaven fredag.

Ifølge en talsmand for de USA-støttede Syriens Demokratiske Styrker (SDF) er der dog fortsat tusindvis af civile i IS-enklaven.

Men de vil angiveligt blive befriet senere fredag, oplyser talsmand Mustafa Bali, som Reuters har talt med.

SDF har tvunget IS-soldaterne op i et hjørne. Men hvis de skal sætte de sidste kræfter ind og overtage området, skal de civile være ude først.

Ifølge Mustafa Bali lyder vurderingen, at der fortsat er omkring 7000 civile tilbage i det IS-kontrollerede område.

Området, som den militante bevægelse stadig har kontrol over i den østlige del af Syrien, svinder kraftigt ind, og er nu mindre end en kvadratkilometer.

Men de civile, der fortsat befandt sig i området, har afholdt de kurdiske syrere i SDF fra at gå ind helt ind.

IS-enklaven ligger i byen Baghouz ved Eufrat-floden nær grænsen til Irak.