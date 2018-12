Chefstrateg: Våbenhvile i toldkrig beroliger følsomt marked

Det er vigtigt for verdensøkonomien, at USA og Kina forsøger at klinke skårene, siger Henrik Drusebjerg.

De finansielle markeder drager et lettelsens suk, efter at USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, i weekenden blev enige om en 90 dage lang pause i handelskonflikten.

På trods af at der kun er tale om en våbenhvile, er der alligevel grund til optimisme.

Det mener Henrik Drusebjerg, der er chefstrateg i investeringsbanken Carnegie.

- Med de meldinger er der i den grad grund til at tro, at der er en vilje til at undgå en full scale handelskrig. Men som altid, når Trump indgår en aftale, er det lidt luftigt, siger han.

- Men det er måske heller ikke det vigtigste. Det vigtigste var, at de mødtes og begyndte at tale sammen i stedet for at kaste sig ud i en krig, der kan koste så meget global vækst og måske udløse en mindre, global recession.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.

Og netop handelsstriden var på forhånd udpeget som et diskussionspunkt mellem de to ledere på G20-topmødet, der blev afholdt i Argentina i weekenden.

Aktuelt er import til USA fra Kina ramt af ekstra told på varer til en værdi af samlet 250 milliarder dollar. Kina har svaret igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.

De asiatiske markeder reagerer mandag morgen dansk tid positivt. Og ifølge Henrik Drusebjerg vil resten af verden følge trop.

- Men de næste måneder vil være meget følsomme for markedet, som vil reagere på hvert eneste signal, der kommer fra parterne, siger han.

Våbenhvilen betyder konkret, at landene de næste måneder vil afholde sig fra at hæve toldsatserne yderligere på hinandens varer.

Det skal give landene tid til at arbejde sig frem til en permanent aftale.

- Forhåbentligt bliver de enige før dag nummer 89. Man kan håbe på, at de forhandler i en god tone og kommer med delresultater. Det ville være det mest tjenlige, siger Henrik Drusebjerg.