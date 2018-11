Charlottesville-tiltalt hævder at påkørsel var selvforsvar

21-årig mand, der anklages for at have kørt en kvinde ihjel under demonstration sidste år, nægter sig skyldig.

Den mand, der er tiltalt for at have pløjet sin bil ind i en demonstration i Charlottesville, Virginia, sidste år, vil hævde, at han handlede i selvforsvar.

En 32-årig kvinde blev dræbt og 19 personer såret, da den 21-årige højreekstremist James Alex Fields ifølge anklagemyndigheden kørte sin bil ind i gruppen af demonstranter for 15 måneder siden.

Fields nægter sig skyldig i at have forårsaget den 32-årige kvindes død. Han afviser også, at han er skyldig i nogen af de øvrige otte anklagepunkter, der handler om at forårsage alvorlig skade på andre.

Mandag gav en af hans forsvarsadvokater et fingerpeg om, hvilken strategi forsvaret vil benytte sig af. Det skete, da domstolen gik i gang med at udvælge nævninger til sagen.

Nævningerne vil høre fra den tiltalte, at han "mente, at han handlede i selvforsvar". Det siger forsvarsadvokat John Hill under udvælgelsen af nævninger.

I august 2017 marcherede hundredvis af nynazister i samlet flok gennem området ved universitetet i Charlottesville, mens de sang antisemitiske slagsange.

En moddemonstration på et par hundrede personer dukkede op, og nynazisterne gik til angreb på demonstranterne.

Det var her, at Fields er anklaget for at have kørt en bil ind i menneskemængden og have dræbt en kvinde.

Få timer inden angrebet blev Fields fotograferet med et skjold med logoet for den højreekstremistiske gruppe Vanguard America. Gruppen har afvist, at den har nogen forbindelse til ham.