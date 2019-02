Catalanske aktivister spærrer veje over retssag

Catalanske aktivister har skabt problemer for den spanske infrastruktur torsdag. Forud for varslede demonstrationer er veje blevet blokeret og dæk er sat i flammer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktivisterne forsøgte at blokere veje, der løber tværs over det nordlige Spanien, under protester mod en igangværende retssag.

Den profilerede retssag mod 12 personer blev skudt i gang i sidste uge. De er alle tiltalt i forbindelse med en folkeafstemning om selvstændighed i Catalonien.

Ifølge politiet var 11 motorveje påvirket under demonstrationerne, mens myndighederne forsøgte at få trafikken til at glide.

Ifølge nyhedsbureauet AP fandt vejspærringerne sted samme dag, som der er varslet en generalstrejke i regionen.

På papiret skal strejken slå et slag for socialpolitik om blandt andet en 35-timers arbejdsuge og en højere mindsteløn.

Strejken er blevet arrangeret af små fagforeninger og studerende. Men den er også blevet knyttet til ønsket om at løsrive sig fra Spanien.

Torsdag morgen har der også været sammenstød mellem politi og demonstranter. En aktivist er ifølge politiet arresteret for at have slået en betjent i Barcelona.

Flere af demonstranterne havde dækket deres ansigter til, mens de kastede objekter, da de forsøgte at blokere en hovedvej.

Carles Puigdemont, der stod i spidsen for separatistbevægelsen som regionspræsident i Catalonien, er ikke blandt de 12 tiltalte.

Puigdemont er i selvvalgt eksil i Belgien.