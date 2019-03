Carlos Ghosns advokat beklager teaterudklædning ved løsladelse

Advokaten til den tidligere bilboss Carlos Ghosn beklager den "teaterforklædning", Ghosn var iført, da han onsdag blev løsladt fra fængslet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da Ghosn forlod fængslet, havde han skiftet sit sædvanlige jakkesæt ud med en blå kasket, en hvid operationsmaske og arbejdstøj fra en byggearbejder.

Meningen var at mindske mediernes opmærksomhed om den tidligere topchef, men planen mislykkedes. I stedet blev billeder og videooptagelser af den udklædte Ghosn nemlig delt overalt på internettet og vist på nationalt tv.

- Min barnlige plan har ødelagt det omdømme, han (Carlos Ghosn red.) har brugt hele sit liv på at opbygge, lyder det fra den brødbetyngede advokat, Takashi Takano.

Den tidligere leder af alliancen bestående af Renault-Nissan-Mitsubishi Motors blev sidste år anholdt i Japan efter anklager om skattefusk.

Officielt er han sigtet for tre separate forhold.

Det første omhandler manglende indrapportering af indkomster for et meget stort millionbeløb mellem 2010 og 2015. Derudover kigges der på hans skatteoplysninger de følgende tre år.

Han er også sigtet for en kompleks fidus, der betød, at Nissan endte med at betale Ghosns regninger i fejlslagne forretninger og andre foretagender. Eksempelvis er Nissans penge endt med at betale for fire luksushuse i Rio de Janeiro og Beirut.

Ghosn har erklæret sig uskyldig i alle anklager om, at han skulle have forfalsket finansielle oplysninger og have begået tillidsbrud.

Onsdag blev han løsladt fra det fængsel i Japan, hvor han siden november har siddet varetægtsfængslet og venter nu på at blive stillet for en dommer.

Løsladelsen skete, efter at Ghosn havde betalt en milliard yen svarende til 59 millioner kroner i kaution. Han må dog fortsat ikke forlade landet, og der vil blive sat overvågning op omkring hans hjem, lød det fra domstolen.