Canadisk mand fundet dræbt i Burkina Faso

En canadier, som blev bortført i Burkina Faso tidligere på ugen, er fundet død, oplyser landets sikkerhedsministerium.

Manden blev bortført af en halv snes bevæbnede mænd sent tirsdag ved en mine nær grænsen til Niger. Et område, som ifølge myndighederne i stigende grad angribes af islamistiske jihadister.

Burkina Fasos sikkerhedsminister, Clement Sawadogo, siger, at hele landes sikkerhedsapparat er sat i alarmberedskab for at finde personerne bag angrebet.

Den canadiske statsborger arbejdede angiveligt i området for et mineselskab, der hedder Progress Minerals.

Tidligere på måneden forsvandt også en canadisk og en italiensk kvinde, meddelte ministeren.

Antallet af angreb fra militante islamister er steget de seneste måneder, og flere steder i den nordlige del af Burkina Faso har der siden 31. december været erklæret undtagelsestilstand.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har 270 personer mistet livet i kampe, der har fundet sted siden 2015.

Den canadiske kvinde på 34 år og hendes veninde fra Italien på 30 år er sidst set i Burkina Faso 15. december.

De to kvinder skulle rejse til Togo for en humanitær organisation, der arbejdede med et projekt i området. Men de nåede aldrig frem.

Det canadiske udenrigsministerium har advaret sine borgere om at rejse i Burkina Faso, hvis det ikke er nødvendigt.