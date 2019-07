Canadas luftvåben indsættes i jagt på drabsmistænkte teenagere

To canadiske teenagere mistænkt for drab på en professor og et ungt par har været på flugt i mere end en uge.

Det canadiske luftvåben har tilsluttet sig en omfattende menneskejagt på to teenagere mistænkt for et tredobbelt drab.

De mistænkte, der er identificeret som 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod, har været på flugt i mere end en uge.

Også droner, hunde og pansrede køretøjer er sat ind i jagten, der foregår omkring byen Gillam i den nordlige del af provinsen Manitoba. Store dele af området består af tætte, næsten uigennemtrængelige, skove.

Myndighederne mener, at teenagerne har dræbt tre mennesker - en 64-årig universitetsprofessor fra Vancouver samt en 24-årig, amerikansk kvinde og hendes 23-årige australske kæreste.

Canadas minister for offentlig sikkerhed, Ralph Goodale, oplyser, at luftvåbnet indsættes i eftersøgningen. Det gælder blandt andet et transportfly af typen C-130 Hercules.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fredag oplyste canadisk politi, at det ikke kunne udelukke, at de to drabsmistænkte teenagere var flygtet ud af området, muligvis med ubevidst hjælp fra en beboer.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod blev oprindeligt meldt savnede fredag 19. juli.

Få dage senere tog sagen en overraskende drejning, da politiet udpegede de to som mistænkte for et tredobbelt drab på en 24-årig kvinde fra North Carolina, USA, og hendes 23-årige kæreste fra Sydney, Australien, samt en canadisk professor.

Teenagernes udbrændte bil blev fundet cirka 500 kilometer syd for det sted, hvor det unge par blev fundet dræbt 15. juli.

Omkring to kilometer fra den udbrændte truck blev liget af en 64-årig botanikprofessor fra University of British Columbia i Vancouver fundet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bryer Schmegelskys far, Al Schmegelsky, har fortalt til nyhedsbureauet The Canadian Press, at hans søn er på en "selvmordsmission".

- Han kommer til at være død i dag eller i morgen. Det er jeg sikker på. Hvil i fred, Bryer. Jeg elsker dig. Jeg er ked af, at alt det her er sket, sagde faren onsdag.

Ifølge faren har sønnen "været voldsomt plaget" siden forældrenes skilsmisse i 2005.

Området omkring Gillam betegnes af myndighederne som barsk med mange vilde dyr, herunder bjørne, og sumpområder med mange myg.

Lokale fortæller, at forholdene er brutale, og at de mistænkte vil få svært ved at overleve i længere tid, hvis de er til fods og uforberedte.