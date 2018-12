Canadas højesteret tvinger medie til at afsløre kildemateriale

Vice Media skal udlevere korrespondance med terrormistænkt, hvilket har udløst bekymringer for pressefriheden.

En canadisk journalist er blevet tvunget til at udlevere sine korrespondancer med en terrormistænkt mand.

Det besluttede Canadas højesteret fredag. Afgørelsen har udløst bekymringer for, at den kan danne en farlig præcedens for pressefriheden i landet.

Vice Media, der havde anket dommen til højesteret på vegne af journalisten Ben Makuch, kalder i en leder beslutningen "en mørk dag for pressefriheden".

Det canadiske journalistforbund (CAJ) siger, at afgørelsen er "et alvorligt tilbageskridt for medierne i Canada".

- Det giver kuldegysninger for alle, der vil sige sandheden om magten eller afsløre regeringens fejltagelser, skriver CAJ's formand, Karyn Pugliese i en erklæring.

- Højesteret har begået en alvorlig fejl med dagens afgørelse, tilføjer hun.

Sagen omhandler en række artikler, som Ben Makuch skrev i 2014. De var baseret på sms-beskeder fra Farah Shirdon. Canadiske myndigheder mistænkte Shirdon for at have tilsluttet sig en terrororganisation i Syrien.

Artiklerne omfattede ifølge højesteret udtalelser, der tydede på, at Shirdon havde været indblandet i flere terrorrelaterede forbrydelser.

Det vurderes, at Farah Shirdon er blevet dræbt under borgerkrigen i Syrien.

Canadisk politi udstedte allerede i 2015 en ordre til Vice Media og Ben Makuch om at udlevere korrespondancen med den terrormistænkte mand.

Ben Makuch forsøgte at få en lavere domstol til at forkaste politiets ordre, hvilket blev afvist. Domstolens beslutning blev siden opretholdt ved en ankedomstol. Det fik Vice Media til at anke afgørelsen til højesteret.