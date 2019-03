Canada tager skridt til at udvise topchef i Huawei til USA

Canadas justitsministerium gør klar til, at datter af Huawei-chef kan udvises til retsforfølgelse i USA.

Canada tager skridt til at udvise Huaweis finansdirektør til USA.

Meng Wanzhou, der er datter af den kinesiske elektronikgigants stifter, er sigtet for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran.

Hun blev 1. december anholdt i Vancouver på anmodning fra USA, mens hun var ved at skifte fly.

- I dag har embedsfolk i justitsministeriet i Canada udstedt en tilladelse til at påbegynde en udvisningsproces i sagen mod Meng Wanzhou, hedder det i en erklæring.

Sagen er tilstrækkeligt belyst til at få sagen for en dommer med henblik på at udvise Huaweis finansdirektør, hedder det.

Hun ventes at blive ført i retten i Vancouver onsdag i næste uge.

Hvis en dommer siger god for hendes udvisning, så ville kun en indgriben fra Canadas justitsminister forhindre hende i at blive udvist til USA.

Kina raser over Wanzhous anholdelse og har truet Canada med bål og brand, hvis det sender hende til USA.

Den kinesiske ambassade i Canada udtrykker fredag sin foragt for beslutningen om at gå videre med sagen om udvisning.

- Det er politisk forfølgelse af et kinesiske hightech-selskab, lyder det.

Canadas regering har afvist Kinas krav om at løslade Meng og gjort opmærksom på, at det ikke kan blande sig i, hvad den dømmende magt foretager sig.

Meng er ikke fængslet, men bevæger sig rundt i Vancouver med en fodlænke, efter der er betalt en kaution.

USA's anklager mod hende omfatter banksvindel, obstruktion og tyveri af teknologi.

Det canadiske justitsministerium gør opmærksom på, at det ikke er domstolen i Vancouver, der afgør, om hun er skyldig. Det er op til en domstol i USA.

Til ærgrelse for Canada sagde USA's præsident, Donald Trump, i december, at han kunne gå ind i sagen og lade Meng gå, hvis det tjener USA's nationale sikkerhed.

Det fik Canadas regering til at advare mod at politisere sagen.