Canada og USA fordømmer Kinas fængsling af to canadiere

Justin Trudeau og Donald Trump kalder Kinas tilbageholdelse af to canadiske statsborgere for "vilkårlig".

Canadas premierminister og USA's præsident fordømmer Kinas "vilkårlige" fængsling af to canadiske statsborgere.

Det oplyser den canadiske premierminister Justin Trudeaus kontor i en erklæring.

- Premierministeren takkede præsidenten for støtten fra USA efter den vilkårlige tilbageholdelse af to canadiske statsborgere i Kina, står der i udtalelsen.

- De to ledere aftalte at blive ved med at arbejde for deres (de to canadieres, red.) løsladelse.

Udmeldingen kommer, efter at Trump og Trudeau mandag havde en telefonsamtale, hvor de drøftede fængslingen af de to canadiere.

Kina anholdt i december den tidligere diplomat Michael Kovrig og forretningsmanden Michael Spavor. De beskyldes for aktiviteter, der "bringer Kinas sikkerhed i fare".

Selv om der ikke officielt er blevet bekræftet en forbindelse, anses anholdelserne af de to canadiere for at være gengæld for Canadas anholdelse af den kinesiske finansdirektør for Huawei, Meng Wanzhou, den 1. december.

Anholdelsen af Meng Wanzhou skete på anmodning fra USA, der ønsker hende udleveret til mulig retsforfølgelse for at overtræde sanktioner mod Iran.

Kina truede efterfølgende med, at det ville få alvorlige konsekvenser, hvis Canada ikke omgående løslod finansdirektøren.

Meng Wanzhou er siden blevet løsladt mod kaution. Dog må hun ikke forlade Canada, før de canadiske myndigheder har taget stilling til udleveringskravet fra USA.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, har tidligere kaldt anholdelserne af de to canadiske statsborgere for "en bekymrende præcedens" for hele det internationale samfund.

Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU har også udtrykt bekymring over anholdelserne.