Canada hjemtager affald og slutter mangeårig affaldsstrid

Et skib fyldt med mange ton affald er lørdag ankommet til Vancouver i Canada. Dermed slutter en langvarig strid mellem Canada og Filippinerne.

Affaldskonflikten har været et symbol på, hvordan den vestlige verden efterlader affald i Asien.

Konflikten har rod i hændelser i 2013 og 2014. Her sendte et canadisk selskab containere, som fejlagtigt var mærket som genanvendeligt plastik, til Filippinerne.

Men forsendelsen indeholdt i stedet et miks af papir, plastik, elektronik og husholdningsaffald såsom køkkenaffald og bleer, selv om det ifølge filippinsk lov er ulovligt at importere et miks af plastik- og husholdningsaffald.

Filippinerne tog sig i første omgang af noget af affaldet, men meget af det har ligget i lokale havne i flere år.

Spørgsmålet, om hvis ansvar affaldet var, har forgiftet relationen mellem landene i flere år. I april tog det en drastisk vending, da Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, truede med at erklære krig mod Canada.

Men nu er den trussel umiddelbart skubbet til side, fordi skibet Anna Maersk med 69 containere med affald om bord lørdag ankom til Vancouver.

Lasten bliver sendt til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver omdannet til energi.

Canada missede ellers en deadline 15. maj om at hjemtage affaldet. Men herefter fik de hurtigt styr på, hvordan affaldet skulle transporteres til Canada.

Miljøminister i Canada Catherine McKenna sagde torsdag, at man arbejder "tæt" med Filippinerne.

Asiatiske lande er i de senere år blevet mere tilbageholdende i forhold til at tage imod den vestlige verdens affald. I fjor besluttede Kina sig for at stoppe en mangeårig import af plastik tiltænkt genanvendelse.