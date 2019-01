Canada beder Kina benåde dødsdømt canadier

Canada har bedt Kina om at benåde den dødsdømte canadier Robert Lloyd Schellenberg. Det oplyser Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, på et pressemøde i Quebec tirsdag.

- Vi har allerede talt med Kinas ambassadør i Canada og bedt om en benådning, siger hun.

Den 36-årige canadiske statsborger Robert Lloyd Schellenberg blev i november idømt 15 års fængsel i Kina for narkosmugling. Mandag blev hans straf ændret til dødsstraf.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde efter dommen, at han er "ekstremt bekymret" over dødsstraffen.

Samtidig advarede de canadiske myndigheder i en ny rejsevejledning landets borgere om "risikoen for tilfældig håndhævelse af loven" i Kina.

Af den opdaterede rejsevejledning fremgår det, Canada "fortsat opfordrer alle canadiere, der rejser til Kina, til i høj grad at udvise forsigtighed".

På tirsdagens pressemøde gentager udenrigsminister Chrystia Freeland Canadas modstand mod dødsstraf.

- Vi mener, at det er umenneskeligt og uhensigtsmæssigt. I et hvert tilfælde, hvor dødsstraf bliver overvejet i forhold til en canadier, må vi understrege, at vi er imod det, siger hun.

Canada og Kina har befundet sig i en hård strid, siden canadiske myndigheder i december anholdt en topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou. Anholdelsen skete på anmodning fra USA.

Robert Lloyd Schellenberg blev pågrebet i 2014. Han fik dommen på 15 års fængsel for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin fra Kina ind i Australien.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen. Det var en appel fra den kinesiske anklagemyndighed, der mandag førte til dødsstraf til Schellenberg.

Robert Lloyd Schellenberg påstår, at han er uskyldig.