Cambodjanske myndigheder finder 1026 stødtænder

Cambodjanske myndigheder finder 3,2 ton elfenben i container fra Mozambique. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Opdagelsen skete efter et tip og er landets største fangst af elfenben, der er forbudt at sælge og handle med.

- Stødtænderne var gemt blandt marmor i en container, der var forladt, siger Sun Chay, chef for toldchef i havnen i Phnom Penh, hvor containeren blev fundet.

Samlet er der fundet 1026 stødtænder sendt til en ukendt modtager.

Ifølge AFP er Cambodia blevet et nyt samlingspunkt for den ulovlige handel med elfenben fra afrikanske elefanter. Det skulle være sket efter, at Thailand har slået hårdere ned på den handlen.

Der er stadig stor efterspørgsel efter elfenben fra blandt andet Vietnam og Kina.

Massiv krybskytteri af elefanter for deres stødtænder har ramt bestanden hårdt. Det fik en 1990 en lang række lande til totalt at forbyde handel med elfenben.

Den ulovlige handel - og krybskytteriet - er dog fortsat.

Det vurderes ifølge WWF, at der er omkring 415.000 afrikanske elefanter tilbage. Et voldsomt fald fra estimeret 3-5 millioner i 1930'erne.

Foreningen har længe været aktive i kampen mod krybskytteri for at bevare bestanden af elefanter. Eksempelvis i Tanzania, hvor WWF arbejder i dyrereservatet Selous.

I 1976 var der 110.000 elefanter i Selous - i dag er der kun 15.000 tilbage.

- Det er dybt frustrerende at være vidne til den massive nedslagtning af elefanter, som finder sted hver eneste dag. Verden mister hvert år 20.000 afrikanske elefanter til krybskytteri.

- Det er et rystende tal, og derfor skal vi hele tiden tage nye og bedre midler i brug for at komme krybskytteriet til livs, skrev generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, tidligere i år i en anden forbindelse.