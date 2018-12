CIA's topchef drøfter drab på Khashoggi med senatorer

Direktøren for den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, Gina Haspel, vil tirsdag personligt orientere en række af Senatets ledende medlemmer om drabet på den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi.

Det siger to kilder med kendskab til det planlagte møde til nyhedsbureauet Reuters.

Både demokratiske og republikanske senatorer har krævet, at USA lægger afstand til Saudi-Arabien som følge af drabet, der fandt sted på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober.

Flere senatorer har blandt andet talt om at annullere saudiarabiske våbenkøb for milliarder af dollar. Men det har præsident Donald Trump afvist.

Derimod har USA indført sanktioner mod 17 højtstående saudiarabere. De menes alle at have været involveret i drabet på Khashoggi.

For et par uger siden opfordrede medlemmer af Senatets udenrigsudvalg Donald Trump til at indlede en undersøgelse af, hvilken rolle Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, eventuelt har spillet i drabet.

Trump har sagt, at kronprinsen "meget vel kan have vidst besked" om den brutale hændelse. Men han har også understreget vigtigheden af at bevare det gode forhold til Saudi-Arabien.

Ifølge flere amerikanske medier er CIA angiveligt i sin egen undersøgelse af drabet kommet til den konklusion, at det nærmest er utænkeligt, at kronprins bin Salman ikke på en eller anden måde er involveret.

Senatorer fra begge partier var ifølge nyhedsbureauet utilfredse med, at CIA-direktør Gina Haspel ikke var blandt deltagerne, da topfolk fra regeringen i sidste uge på et lukket møde i Senatet drøftede drabet og USA's respons på det.

Både udenrigsminister Mike Pompeo og forsvarsminister Jim Mattis deltog i briefingen. Pompeo sagde efter mødet i Senatet, at der ikke er "direkte" oplysninger, som knytter Saudi-Arabiens kronprins til drabet.