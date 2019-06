Bygning i cambodjansk badeby kollapser og dræber mindst tre

Mindst tre mennesker er bekræftet døde, mens mange andre frygtes begravet under murbrokkerne.

Mindst tre mennesker er dræbt i et bygningskollaps i den cambodjanske badeby Sihanoukville lørdag.

Myndighederne frygter, at adskillige andre er fanget under murbrokkerne.

Den syv etager høje bygning, der ejes af et kinesisk selskab, kollapsede, mens håndværkere arbejdede indenfor.

- Vi har trukket et lig ud og kan se yderligere to lig under murbrokkerne, siger guvernøren i provinsen Preah Sihanouk, Yun Min.

Han tilføjer, at mindst 13 mennesker er såret.

- Flere end 30 mennesker er fanget under den kollapsede bygning, skriver informationsminister Khieu Kanharith på Facebook.

Han oplyser videre, at de tre dræbte er cambodjanere. To håndværkere og en oversætter.

Bygningen tilhører en kinesisk statsborger, som lejer jorden af en cambodjansk ejer. Det oplyser guvernør Yun Min.

Bygningen var under opførelse, da ulykken skete.

Sihanoukville var en stille fiskerlandsby, indtil unge backpackere fra Vesten og siden hen rige russere fik øjnene op for stedet.

De senere år har kinesere investeret massivt i byen, og der er blandt andet blevet bygget mange kasinoer.

Yderligere 50 kasinoer og adskillige hoteller er i øjeblikket under opførelse i Sihanoukville.

Ifølge officielle tal investerede den kinesiske regering og private virksomheder mellem 2016 og 2018 mere end en milliard dollar i Preah Sihanouk-provinsen.

Cambodja er et af Sydøstasiens fattigste lande.