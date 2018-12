Amerikanske børser holder lukket på dagen for begravelsen af USA's tidligere præsident George H.W. Bush.

Der vil være helt og aldeles stille på de store amerikanske børser onsdag, da der er lukket ned for handlen for at ære den tidligere præsident George H.W. Bush, som bliver begravet.

George H.W. Bush, der fredag døde 94 år gammel, vil som tidligere præsident få en statsbegravelse i Washington.

Han har de seneste dage ligget castrum doloris - fremvisningen af prominente personers kiste inden begravelsen - i kongresbygningen i Washington. Selve jordfæstelsen sker torsdag i Texas.

De store amerikanske børser - både New York Stock Exchange og Nasdaq - har ifølge CNN traditionelt set holdt lukket hele eller dele af dagen, hvor tidligere præsidenter er blevet begravet.

- Vi husker præsident Bush som en veteran, der bekæmpede totalitarisme, en statsmand, der var fortaler for frihed, en leder, der tjente sit land, og en uhyre dedikeret familiemand, siger Stacey Cunningham, direktør for New York Stock Exchange, i en pressemeddelelse.

Børserne holdt også lukket på dagen for Richard Nixons begravelse i 1994 og Ronald Reagans i 2004.

George H.W. Bush var vicepræsident for netop Ronald Reagan i otte år, før han i 1989 selv kunne sætte sig som præsident i Det Hvide Hus.

Han var præsident i en periode, hvor den kolde krig løjede af, og det var George H.W. Bush, der i 1991 gik i krig med Irak og landets daværende præsident, Saddam Hussein.

Det lykkedes ham ikke at vinde genvalg ved valget i 1992, hvor han tabte valget til Bill Clinton.

Ud over sin tid som vicepræsident og præsident har George H.W. Bush også haft poster som chef for CIA, medlem af Repræsentanternes Hus og USA's ambassadør i Kina.

George H.W. Bush døde blot syv måneder efter sin hustru, den tidligere førstedame Barbara Bush, som blev 92 år.