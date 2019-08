Bus styrter 30 meter ned i kløft og dræber 13 turister i Laos

Mindst 13 kinesiske turister er blevet dræbt, da en bus skred af vejen og faldt 30 meter ned i en kløft i Laos.

Det oplyser politiet i det sydøstasiatiske land natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover er adskillige turister blevet kvæstet i forbindelse med ulykken. To personer er desuden meldt savnet, oplyser politiet.

Der befandt sig omkring 40 personer i bussen, alle kinesiske statsborgere, da bussen kørte galt.

- På nuværende tidspunkt er 13 lig blevet bjærget. To andre er savnet, siger Xaiyaphon Chitavong, der er talsmand for politiet.

Han oplyser, at ulykken formentligt skyldes, at bussens bremser svigtede.

I alt 31 personer modtager medicinsk behandling efter ulykken.

Det kinesiske statslige nyhedsbureau Xinhau oplyser, at der udover turisterne også befandt sig en kinesisk turguide og en chauffør fra Laos i bussen, da den forulykkede.

Ulykken er sket på en vej mellem hovedstaden i Laos, Vientiane, og den populære turistdestination Luang Prabang i den nordlige del af landet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et kinesisk lægehold er blevet fløjet til Luang Prabang for at assistere med behandlingen af de tilskadekomne, skriver Xinhua.

Der sker jævnligt trafikulykker i Laos og nabolandene Thailand, Cambodia og Myanmar, da trafiksikkerheden i disse lande er lav.

I Laos er det sæson for monsunregn fra juni til oktober, og i denne periode øger den kraftige regn risikoen for ulykker.

Turismen i Laos er steget kraftigt de seneste år, viser data fra det statslige laotiske medie Vientiane Times.

Især turismen fra Kina er steget med 13 procent i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode sidste år.