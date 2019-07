Britiske virksomheders frygt for brexit når nye højder

Bekymringen for brexit blandt de britiske virksomheder er vokset til et niveau, der ikke er set siden 2016.

Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte.

83 procent af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at brexit på langt sigt vil svække erhvervslivet i Storbritannien.

Det er første gang, at frygten for konsekvenserne af brexit har været så massiv i britisk erhvervsliv, siden et lille flertal af briterne stemte for at forlade EU i juni 2016.

Blot fire procent af virksomhederne mener, at tiden er inde til at tage større finansielle risici.

Det er den laveste andel, siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008, hvilket kickstartede finanskrisen og satte spor verden over.