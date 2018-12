Britiske virksomheder kritiserer brexit-forløb

Erhvervsgrupper advarer om, der ikke er nok tid til at forberede et brexit uden en aftale.

Britiske virksomheder kritiserer deres politikere for at have for megen fokus på interne stridigheder i stedet for at forberede det britiske farvel til EU - også kaldet brexit.

De advarer om, at der ikke er nok tid til at forberede et hårdt brexit, som er en udtræden af EU uden en aftale, rapporterer BBC.

Der er 100 dage til den britiske udtræden, og der er kommet advarsler i fælles erklæringer fra Det Britiske Handelskammer, Det Britiske Industriforbund og adskillige andre store erhvervsorganisationer.

- Virksomhederne er skrækslagne over, at den nuværende udvikling, hvor politikerne har deres fokus på stridigheder mellem forskellige politiske grupperinger snarere end på de praktiske forberedelser, som erhvervslivet har brug for, hedder det i erklæringen, som repræsenterer hundredtusinder af britiske virksomheder.

Virksomhederne advarer om at de ikke har indledt forberedelser, og ikke kan forventes at klare det i det korte tidsrum, som de har.

Nøgleministrene i premierminister Theresa Mays regering mødtes tirsdags for at drøfte forberedelserne frem til en situation uden en aftale.

Men i erhvervslivet advarer mange virksomheder mod at tro på, at en situation uden en aftale kan løses henad vejen.

Ian McCartney, der er direktør for strategi hos Wilson Tool, som har åbnet en afdeling i Tyskland, siger til BBC, at det er svært for erhvervslivet at forstå, hvor rodet situationen reelt er i det politiske liv.

En eksportør af sportsstøj, Shaun Loughlin fra FreestyleXtreme, har åbnet et kontor i Rumænien og planlægger at åbne et varehus i Tyskland.

- Vi har brug for at få at vide, at en aftale ligger fast i morgen - ikke i marts, siger han og tilføjer:

- Dette er den sidste chance. Der kommer ikke en mere.

Ifølge arbejderpartiet Labour opnåede May "ingenting" ved EU-topmødet.

May udskød i sidste uge afstemningen om den brexitaftale, hendes regering har forhandlet sig frem til med EU.

Afstemningen skal i stedet holdes i tredje uge i januar.

Premierministeren understregede mandag, at valget står mellem Mays aftale, ingen aftale eller intet brexit overhovedet.