Britiske politikere klager over trusler i brexitopgør

Et stort antal britiske parlamentsmedlemmer har skrevet til Londons politichef.

I brevet advarer de om "en forværring af situationen i det offentlige rum" og forringet sikkerhed ved parlamentet.

En gruppe med 55 parlamentsmedlemmer på tværs af de politiske partier har sendt brevet.

Det sker, efter at en fremtrædende EU-tilhænger, den konservative parlamentariker Anne Soubry, blev kaldt "nazist" af demonstranter under direkte tv-interviews, der er optaget nær parlamentet.

Den konservative politiker og mindst to proeuropæiske kommentatorer blev derefter jagtet og råbt efter af demonstranterne i området nær parlamentet.

- Vi skriver for at give udtryk for dyb bekymringer over den stadig forværrede tone i debatten og omkring sikkerheden ved og omkring parlamentet, hedder det i brevet til politichef Cressida Dick.

Politikerne henviser til utryghed omkring personer med stærkt højreorienterede og stærkt venstreorienterede forbindelser.

De siger, at de ser tendenser på truende adfærd og potentielt kriminelle handlinger på gaderne omkring parlamentet.

Soubry anklager politiet for at have ignoreret den forværrede sikkerhed under brexitkrisen.

- En mindre gruppe strejfer i dag rundt i Westminster og skræmmer folk, sagde hun til ITV tirsdag morgen.

Politiet i London undersøger nu, om der er begået lovbrud ved tilråbene til Soubry uden for parlamentet.