Britiske politikere kæmper med at finde nyt i May-udspil

Storbritanniens regering led i sidste uge et sviende nederlag, da den præsenterede sin plan for brexit.

Mandag skulle premierminister Theresa May så præsentere sin plan B. Over en bred kam har de britiske politikere dog svært ved at se forskellen på de to planer.

Premierministeren afviste mandag en ny folkeafstemning, afviste at udskyde datoen for, hvornår Storbritannien træder ud af EU, tog ikke muligheden for en aftaleløs brexit af bordet og sagde, at hun ville genforhandle med EU.

- Det føles lidt ligesom "En ny dag truer", sagde oppositionens leder, Labours Jeremy Corbyn, med reference til filmen af samme navn fra 1990'erne, hvor hovedpersonen spillet af Bill Murray er tvunget til at vågne op til den samme dag igen og igen.

Jeremy Corbyn beskyldte samtidig Theresa May for at være i "dyb fornægtelse" over, hvad mulighederne for en genforhandling er.

- Det er, som om at sidste uge aldrig skete. Plan B er Plan A, skriver Sarah Wollaston på det sociale medie Twitter. Hun er parlamentsmedlem fra Theresa Mays eget parti, De Konservative.

Samme udmelding kommer fra en stribe andre politikere og kommentatorer.

- Så det er det. Plan B er at forsøge at tale folk til at gå med på plan A, skriver redaktør på avisen The Guardian Paul Johnson på Twitter.

Der er da heller ikke stor udsigt til, at EU vil genforhandle den aftale, som Theresa May fremlagde for parlamentet i sidste uge. For det første har EU allerede strakt sig langt.

For det andet vil EU ikke have stor interesse i at give sig yderligere i forhold til en aftale, som unionen ikke ved, om det britiske parlament overhovedet vil stemme for.

Presset på Theresa May for at få en aftale, der ikke kaster Storbritannien ud af EU uden aftaler for handel, told, logistik og regulering af alt fra flytrafik til lægemidler, er stort. Ikke mindst fra det britiske erhvervsliv.

- Parlamentet er fortsat fastlåst, skrev Carolyn Fairbairn, chef for erhvervsinteresseorganisationen CBI, tidligere mandag. Hun mener, at problemerne bliver større og større.