Britiske parlamentarikere skal stemme om syv brexitforslag

Underhuset i det britiske parlament får mulighed for at stemme om op mod syv ændringsforslag til den brexitplan, som premierminister Theresa May har forhandlet med EU.

Det meddeler parlamentsformand John Bercow, frem mod at parlamentet stemmer tirsdag aften. Bercows liste inkluderer de to mest omtalte forslag, der har været fremme i medierne op til afstemningen.

Det ene forslag handler om foranstaltningerne ved den irske grænse og den såkaldte bagstopper.

Bagstopperen er tidligere blevet omtalt som et sikkerhedsnet, der skal sikre, at der ikke kommer en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

En hård grænse vil blandt andet betyde, at der kommer kontrolposter mellem Irland og Nordirland, da de hver især vil være underlagt forskellige toldregler.

Men parlamentarikerne frygter, at den midlertidige løsning kan ende med at fange briterne i EU's toldunion.

I den kategori foreslår det konservative parlamentsmedlem Graham Brady, at den i stedet bør erstattes af "alternative foranstaltninger".

Et andet forslag, som også er på dagsordenen for aftenens afstemning i London, er foreslået af Yvette Cooper fra oppositionspartiet Labour.

Hun vil have afsat tid til en debat om en ny lov, der kan udskyde brexit i ni måneder, hvis der ikke er en aftale.

Ligger der ikke en færdig aftale 26. februar, skal parlamentet kunne anmode regeringen om at bede EU om en forlængelse af skilsmisseforhandlingerne, hedder det i forslaget.

Tidligere på måneden stemte et stort flertal i selv samme hus imod en aftale, som May havde forhandlet med EU.

Nu er målet at lande en plan B. Det er den plan, som de folkevalgte har haft mulighed for at komme med ændringsforslag til op til afstemningen.

Det er parlamentsformanden, der beslutter, hvilke forslag parlamentet skal stemme om.

Briterne skal efter planen forlade EU 29. marts 2019.