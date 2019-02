Britiske parlamentarikere lover at beskytte EU-borgere

De britiske parlamentsmedlemmer har onsdag aften givet udtryk for, at EU-borgeres rettigheder skal beskyttes, uanset hvordan de fremtidige brexitforhandlinger ellers måtte forløbe.

Det står klart, efter at der i det britiske Underhus har været afholdt afstemninger om en række brexitforslag.

Og her sagde parlamentarikerne blandt andet, at EU-borgere i Storbritannien samt briter i EU-lande skal beskyttes, så de kan fortsætte deres liv uændret. Også selv om det skulle ende med et brexit uden aftale.

Der var så entydig enighed om forslaget, at parlamentsformand John Bercow ikke så sig nødsaget til at kalde til afstemning.

Forslaget om borgeres rettigheder var blot et af fire forslag i Underhuset. Der var oprindeligt fem, men det ene blev trukket onsdag aften.

Parlamentet stemte blandt andet også om et forslag, der var rettet mod, at regeringen skulle støtte oppositionspartiet Labours alternative brexitplan. Planen inkluderer en permanent toldunion med EU.

Det forslag blev stemt ned. 323 stemte imod, mens 240 stemte for.

I en anden afstemning blev parlamentarikerne spurgt om, hvorvidt de vil gå med til at udelukke et brexit uden en aftale. Det vil de ikke. 324 stemte således imod, mens 288 stemte for.

Aftenens sidste afstemning handlede om premierminister Theresa Mays løfte om potentielt at holde en afstemning om at udskyde brexit.

May sagde tirsdag, at hun vil lade parlamentet stemme om et brexit uden aftale og potentielt en udskydelse af brexit, såfremt premierministeren ikke kan få sin brexitaftale stemt igennem i Underhuset.

Onsdag stemte 520 for og kun 20 imod, at May skal lade parlamentarikerne stemme, hvis hendes aftale afvises.

Dermed lægger de pres på, at May skal leve op til det løfte, hun har givet.

Afstemningerne er dog symbolske, på den måde at Theresa May ikke er tvunget til at rette ind efter resultaterne.