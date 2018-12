Britisk presse: May afblæser brexitafstemning

Britisk presse er mandag rødglødende med rygter om en udskydning eller aflysning af afstemningen om den brexitaftale, som regeringen har forhandlet sig frem til med EU.

Både BBC, Financial Times og Bloomberg skriver med henvisning til centrale regeringskilder, at regeringen afblæser tirsdagens afstemning.

Ifølge de politiske redaktører på aviserne Daily Mail og The Sun er regeringskabinettet indkaldt til en krisesamtale over telefonen.

Tidligere mandag formiddag insisterede premierminister Theresa Mays talskvinde på, at planen om at holde afstemningen tirsdag står ved magt. Hun sagde også, at May er sikker på at få Underhusets opbakning til brexitaftalen.