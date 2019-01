Der var ifølge den britiske presse tale om en ydmygelse af premierminister Theresa May, da hun tirsdag aften tabte en afstemning i parlamentet om sin brexitaftale med EU med en historisk stor margin.

Onsdag morgen vågner briterne op til billeder af Theresa May på forsiden med overskrifter som "Ingen aftale. Intet håb. Ingen anelse. Ingen tillid" og "En komplet ydmygelse".

I sin leder skriver avisen The Times:

- Landet står over for en krise, og det er ikke helt tydeligt, hvorvidt fru May er en del af problemet eller en del af løsningen. Hun blev givet en tæt på umulig hånd, men hun spillede den ekstraordinært dårligt.

- Hvis hendes eftermæle skal være andet end en uheldig premierminister, som ledte landet ud i kaos og banede vejen for en Corbyn-regering, må hun være klar til at indgå et kompromis for at sikre vedtagelsen af en eller anden aftale.

Tabloidavisen The Sun har været en tur i et program til billedredigering og sat Theresa Mays hoved på en dronte med teksten: "Mays brexitaftale er død som en dronte" med henvisning til, at fuglen har været uddød i flere hundrede år.

I sin leder skriver avisen:

- Vi har aldrig ønsket at forlade EU uden aftale. Det vil betyde en hård og vanskelig tid. Men det er den eneste løsning, der er tilbage, og som sikrer, hvad der nu må være vigtigst og mest dyrebart for os alle: Vores demokrati.

Avisen Daily Mirror, der på forsiden har et billede af Theresa May og teksten "Ingen aftale. Intet håb. Ingen anelse. Ingen tillid", opfordrer til et valg.

- At spilde mere tid på at forsøge at vække liget fra de døde, mens uret tikker frem mod 29. marts, vil være uigennemtænkt hensynsløshed fra en diskrediteret premierminister, skriver avisen.

En af aviserne, Daily Mail, holder dog parlamentets underhus ansvarlig for den usikre situation.

- Hvis parlamentsmedlemmerne ønskede at så kaossets frø, kunne de ikke have gjort det bedre, mener avisen.