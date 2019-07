Britisk skibsfartschef: Sikkerhed skal øges i Hormuzstrædet

Der er brug for at øge sikkerheden for skibe, der sejler i området ved Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten.

Sådan lyder det fra det britiske skibsfartskammers chef, Bob Sanguinetti.

Udmeldingen kommer, efter at et britisk olieskib fredag er blevet beslaglagt af Irans Revolutionsgarde i netop Hormuzstrædet.

- Vi fordømmer fuldstændig beslaglæggelsen af "Stena Impero", der sejlede gennem Hormuzstrædet tidligere i dag.

- Hændelsen er udtryk for en optrapning. Vi ønsker et passende modsvar, men det er også tydeligt, at der er brug for yderligere beskyttelse til skibe for at sikre den frie bevægelse i regionen, siger Bob Sanguinetti.

Det britiske forsvarsministerium arbejder fredag på højtryk for at få klarhed over situationen i det højspændte område.

- Vi søger med alle kræfter efter yderligere information, og vi holder øje med situationen efter meldinger om en hændelse i Golfen, siger en unavngiven talsmand fra det britiske forsvarsministerium.

Briterne har siden 4. juli tilbageholdt et iransk skib ved Gibraltar. De mistænker, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

Højesteret i Gibraltar har fredag udstedt en tilladelse til at tilbageholde det iranske tankskib i yderligere 30 dage indtil 15. august.

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.