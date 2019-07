Britisk skib sejler gennem Hormuzstrædet under konflikt

Et britisk skib har passeret Hormuzstrædet, for første gang siden Iran fredag opbragte britisk skib i området.

Et stort britisk skib er onsdag sejlet gennem Hormuzstrædet, der ligger i det højspændte område ved indsejlingen til Den Persiske Golf.

Det viser overvågning af søfarten i området.

Det er første gang, at et britisk registreret skib passerer strædet, siden Irans Revolutionsgarde fredag i sidste uge opbragte et britisk skib i området.

Ifølge det maritime tidsskrift Lloyd's List er der tale om skibet "BW Elm". Det blev angiveligt fulgt tæt af et britisk krigsskib - formentlig "HWS Monrose".

"BW Elm" sejlede gennem Hormuzstrædet og videre til en havn i Qatar.

Det var det svenskejede skib "Stena Impero", der sejler under britisk flag, der fredag den 19. juli blev opbragt af Irans Revolutionsgarde.

En talsmand fra det magtfulde Vogternes Råd i Iran har udtalt, at det skete som gengæld for tilbageholdelsen af et iransk skib ved Gibraltar.

Tirsdag aften har rederiet bag "Stena Impero", Stena Bulk, været i kontakt med besætningen på det opbragte skib.

Stena Bulks administrerende direktør, Erik Hånell, talte med skibets kaptajn.

- Han sagde kort, at deres helbred er godt, og at de bliver behandlet fint, men at de selvfølgelig også er under stort psykisk pres ved at sidde i den situation, som de gør, siger Erik Hånell til Sveriges Radio.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Fredagens episode markerede den seneste optrapning i et i forvejen højspændt område. Blot en dag tidligere - torsdag den 18. juli - meddelte USA, at man havde skudt en iransk drone ned ved Hormuzstrædet.

Det er dog blevet afvist gentagne gange af Iran.

- Hvis nogen påstår, at de har skudt vores drone ned, så bevis det. Der er ingen drone fra Iran, der er blevet skudt ned, siger Irans forsvarsminister, Amir Hatami, onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.