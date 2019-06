Britisk rockband sælger hacket musik til fordel for klima

Hackere har stjålet musik fra Radiohead og kræver løsesum. Bandet svarer igen med at lægge musikken på nettet.

Det britiske band Radiohead tilbyder deres fans at købe 18 timers musik, der ikke tidligere har været udgivet. Overskuddet fra salget skal gå til klimaaktivisterne i organisationen Extinction Rebellion, meddeler Radiohead.

Det usædvanlige skridt fra Radiohead er en reaktion på, at hackere i sidste uge stjal musikken fra forsanger Thom Yorke, der havde lagret de mange timers materiale på en minidisc.

Hackerne kræver nu 150.000 dollar, svarende til omkring en million kroner, hvis Radiohead vil undgå, at musikken havner frit tilgængeligt på nettet.

I stedet har bandet nu selv valgt at lægge musikken ud på nettet. I de næste 18 dage kan fans købe de 18 timers musik for 18 pund, svarende til omkring 150 kroner.

- Det gælder kun i de næste 18 dage. For 18 pund kan man finde ud af, om vi skulle have betalt den løsesum, siger bandets guitarist Jonny Greenwood.

Musikken stammer fra perioden omkring udgivelsen af albummet "OK Computer" i 1997.

Greenwood siger, at det aldrig var meningen, at musikken skulle udgives. Han betegner de 18 timer som "mindre interessante".

I en meddelelse takker Extinction Rebellion det britiske rockband "for deres gave og opbakning".

Gruppen er kendt for sine opsigtsvækkende aktioner for at gøre opmærksom på klimakrisen.

Snesevis af Extinction Rebellions medlemmer havde tirsdag lænket sig til den tyske kanslerbygning, Kanzleramt i Berlin, med krav om, at forbundskansler Angela Merkel erklærer klimaforandringerne for en krise.

Tysk politi havde tirsdag eftermiddag klippet kæderne over og fjernet de sidste aktivister fra Kanzleramt.